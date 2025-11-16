На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, ще 8 — постраждали

Росіяни били по кртичній і цивільний інфраструктурі.

Упродовж минулої доби російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, також під обстрілом були житлові будинки. Загинули 2 людини, 8 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 39 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі, автобус, газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 2 людини загинула, ще 8 — дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей.