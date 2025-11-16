Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, ще 8 — постраждали

Росіяни били по кртичній і цивільний інфраструктурі.

На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, ще 8 — постраждали
Фото: З відкритих джерел

Упродовж минулої доби російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, також під обстрілом були житлові будинки. Загинули 2 людини, 8 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 39 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили  приватні гараж та автомобілі, автобус, газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 2 людини загинула, ще 8  дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies