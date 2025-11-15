База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Росіяни обстріляли Херсон та передмістя, є загиблі

У Херсоні поранень зазнала медпрацівниця.

Росіяни обстріляли Херсон та передмістя, є загиблі
Фото: З відкритих джерел

Росіяни здійснили артилерійський обстріл Херсона, унаслідок атаки загинула 88-річна жінка, також порань зазнала медпрацівниця.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 10:00 Херсон вкотре опинився під ударами російської армії. Окупаційні війська поцілили з артилерії у житловий будинок, через що загинула 88-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російського обстрілу у Центральному районі міста постраждала 51-річна медпрацівниця. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя. Постраждалу шпиталізували.

Також в Антонівці під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям.
