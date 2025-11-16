Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Війна

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений

Під обстрілами опинилися Нікопольщина, Синельниківщина і Павлоград.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Під російськими атаками упродовж доби опинилися місто Павлоград та два райони Дніпропетроської області. Пошкоджена інфраструктура, поранений цивільний. 

Про це повідомляє в.о. Дніпропетровьскої ОВА Владислав Гайваненко.

На Синельниківщину російські війська скерували БпЛА. У Васильківській громаді знищений приватний будинок, ще чотири пошкоджені. Потрощені авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд. У Синельниковому сталося займання, понівечена інфраструктура.

У Миколаївській громаді цього ж району є пошкодження на території підприємства. Також, за уточненою інформацією, через атаки, що сталися вчора надвечір, у громаді зачепило оселю місцевих й лінію електропередач. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлограді постраждав 51-річний чоловік. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. 

Нікопольщина: по району агресор гатив з артилерії, цілив FPV-дронами. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Побиті навчальний заклад й оселя місцевих.

Оборонці збили на Дніпропетровщині 10 безпілотників противника.
