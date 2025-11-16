Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений

Під обстрілами опинилися Нікопольщина, Синельниківщина і Павлоград.

Під російськими атаками упродовж доби опинилися місто Павлоград та два райони Дніпропетроської області. Пошкоджена інфраструктура, поранений цивільний.

Про це повідомляє в.о. Дніпропетровьскої ОВА Владислав Гайваненко.

На Синельниківщину російські війська скерували БпЛА. У Васильківській громаді знищений приватний будинок, ще чотири пошкоджені. Потрощені авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд. У Синельниковому сталося займання, понівечена інфраструктура.

У Миколаївській громаді цього ж району є пошкодження на території підприємства. Також, за уточненою інформацією, через атаки, що сталися вчора надвечір, у громаді зачепило оселю місцевих й лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлограді постраждав 51-річний чоловік. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщина: по району агресор гатив з артилерії, цілив FPV-дронами. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Побиті навчальний заклад й оселя місцевих.

Оборонці збили на Дніпропетровщині 10 безпілотників противника.