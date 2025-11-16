До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
​Агенти «АТЕШ» повідомляють про хаос і дружній вогонь серед російських військ під Покровськом

Оператори дронів нерідко сприймають власну піхоту за українські підрозділи.

​Агенти «АТЕШ» повідомляють про хаос і дружній вогонь серед російських військ під Покровськом
карта Покровського напрямку, фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку фіксують різке зростання хаосу та випадків дружнього вогню серед російських військ. 

Про це повідомляють агенти руху «АТЕШ» із 110-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ, яка входить до складу 51-ї армії окупантів.

За їхніми даними, оператори російських БпЛА дедалі частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах.

Агенти розповіли, що такі інциденти відбуваються і вдень, і вночі та вже стали системною проблемою на тактичному рівні. Найчастіше під удари потрапляють штурмові групи, які просуваються за тактикою «просочування». Через відсутність чітких опізнавальних знаків і загальну неузгодженість оператори дронів нерідко сприймають власну піхоту за українські підрозділи.

Ситуацію погіршує поспіх російського командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада. Це відбувається на тлі великих втрат і перекидання на передову непідготовленого поповнення замість знищених підрозділів. Водночас росіяни демонструють провали у взаємодії, зв’язку та координації між частинами.

Наразі втрати росіян від дружнього вогню вимірюються десятками.

На цьому тлі між штурмовиками і операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Фіксують перестрілки між ними, а штурмові підрозділи все частіше звинувачують операторів дронів у тому, що ті нібито «працюють на українців». За оцінками агентів, це додатково гальмує російське наступання на Покровському напрямку.
