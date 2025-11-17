Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

​Прах загиблого в 2022 році військового журналіста Олексія Чубашева поховали на Національному меморіальному кладовищі

Він загинув у червні 2022 року в боях за Сіверськодонецьк на Луганщині.

Фото: Зоряна Стельмах

17 листопада 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі попрощалися з військовослужбовцем та військовим журналістом Олексієм Чубашевим, який загинув 10 червня 2022 року в боях за Сіверськодонецьк на Луганщині.

Про це повідомили дружина Олексія Юлія та спільнота Recruit.ua. 

“Повідомляю вам про вирішення питання з похованням праху Олексія Чубашева. До цього часу урна зберігалася вдома, хоч ви могли бачити в інтернетах іншу інформацію. Поховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі. Захід відкритий. Приносити тільки живі квіти”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

  • Олексій Чубашев був українським воєнним кореспондентом, капітаном ЗСУ, колишнім керівником “Армії FM” та Військового телебачення України, автором та ведучим реаліті-шоу для військових “Рекрут.UA”.
  • У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2009 році – учасник параду з нагоди Дня Незалежності.
  • У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Перша ротація в район проведення АТО – в 2015 році. Того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу “Рекрут”.
  • У грудні 2019 року став виконувачем обов’язків керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.
  • 28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі Збройними силами. Він його не продовжував та був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.
  • 24 лютого 2022 року повернувся до ЗСУ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies