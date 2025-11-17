17 листопада 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі попрощалися з військовослужбовцем та військовим журналістом Олексієм Чубашевим, який загинув 10 червня 2022 року в боях за Сіверськодонецьк на Луганщині.
Про це повідомили дружина Олексія Юлія та спільнота Recruit.ua.
“Повідомляю вам про вирішення питання з похованням праху Олексія Чубашева. До цього часу урна зберігалася вдома, хоч ви могли бачити в інтернетах іншу інформацію. Поховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі. Захід відкритий. Приносити тільки живі квіти”, – йдеться в повідомленні.
- Олексій Чубашев був українським воєнним кореспондентом, капітаном ЗСУ, колишнім керівником “Армії FM” та Військового телебачення України, автором та ведучим реаліті-шоу для військових “Рекрут.UA”.
- У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2009 році – учасник параду з нагоди Дня Незалежності.
- У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Перша ротація в район проведення АТО – в 2015 році. Того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу “Рекрут”.
- У грудні 2019 року став виконувачем обов’язків керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.
- 28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі Збройними силами. Він його не продовжував та був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.
- 24 лютого 2022 року повернувся до ЗСУ.