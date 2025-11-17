Він загинув у червні 2022 року в боях за Сіверськодонецьк на Луганщині.

Фото: Зоряна Стельмах

17 листопада 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі попрощалися з військовослужбовцем та військовим журналістом Олексієм Чубашевим, який загинув 10 червня 2022 року в боях за Сіверськодонецьк на Луганщині.

Про це повідомили дружина Олексія Юлія та спільнота Recruit.ua.

“Повідомляю вам про вирішення питання з похованням праху Олексія Чубашева. До цього часу урна зберігалася вдома, хоч ви могли бачити в інтернетах іншу інформацію. Поховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі. Захід відкритий. Приносити тільки живі квіти”, – йдеться в повідомленні.

