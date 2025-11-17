НАЗК запустило перевірку після "плівок Міндича"

Депутати вказують на можливі зв’язки та отримання "двадцятки" в НАЗК в обмін на позитивну довідку від агенції.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик заявив, що НАЗК розпочало службову перевірку щодо можливих порушень та отримання неправомірної вигоди НАЗК, згаданих на плівках справи "Мідас".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Мені теж неприємно бачити в цьому переліку Національне агентство… Якщо ця ситуація матиме місце, підтвердження - це є неприпустимою неприємністю", - наголосив Павлущик, додавши, що принципи діяльності НАЗК ґрунтуються на законності та нетерпимості до корупції.

За його словами, у перший день після появи інформації про отримання "двадцятки" у НАЗК він дав вказівку розпочати службову перевірку та направити запит до служби контролю.

НАЗК очікує на довідку від служби, однак, за словами Павлущика, за матеріалами, опублікованими на YouTube, "встановити конкретних осіб або конкретну інформацію… не є можливим".

Водночас агентство проаналізувало всі доступні дані: зокрема, за два тижні з травня 2025 року було ідентифіковано 4358 вихідних документів НАЗК.

Після цього слово взяв народний депутат від "Голосу" та голова ТСК Ярослав Железняк, який звернув увагу на можливі зв’язки між фігурантами оприлюднених плівок. Він нагадав про згаданого у них колишнього енергетика та члена НКРЕКП Пушкаря, який виїхав за кордон і з’являвся у розмовах як можливий отримувач "двадцятки".

"В цей період він проходив призначення в НКРЕКП, де потрібна була ваша довідка від НАЗК", - зазначив Железняк.

За його словами, "інтуїція підказує, що Пушкар міг отримати дві довідки - спочатку негативну, а потім позитивну".

Депутат висловив припущення, що ці дані можуть допомогти встановити, хто саме і за що міг бути причетний до фігурування серед понад 4300 відповідних документів.

Операція “Мідас”