Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»

Президент України заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером Міндічем з моменту оголошення розслідування щодо корупції в енергетиці.

Міндіч та Зеленський
Фото: ТСН

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв підтримати повне розслідування операції “Мідас” щодо корупції в енергетиці, у якій підозрюють представників правлячої еліти країни, включаючи його колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча, пише Bloomberg.

Тимур Міндіч, співвласник телевізійної компанії, яка допомогла Зеленському стати знаменитістю перед його президентською кампанією, у вівторок був названий ймовірним керівником схеми розкрадання до 100 мільйонів доларів.

Розслідування корупції вже змусило прийняти рішення щодо звільнення двох міністрів уряду Галущенка та Гринчук після того, як Зеленський вимагав їхньої відставки. За словами слідчих, схема передбачала відкати від підрядників, які будують оборонні споруди для захисту об'єктів ядерної енергетики України від російських авіаударів.

«Найголовніше — це вироки для тих, хто винен», — сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television у середу в Києві. «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».

Президент повідомив Bloomberg, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення розслідування корупції.
