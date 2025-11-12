Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоПодії

Свириденко внесла в Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук (доповнено)

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», - повідомила глава уряду.

Свириденко внесла в Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук (доповнено)
глава уряду України Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко/ Телеграм

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та глави Міненергетики Світлани Гринчук.

Свириденко заявила, що «міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб».

Доповнення. Спікер парламенту Руслан Стефанчу повідомив про отримані клопотання і додав, що Рада розгляне ці питання "найближчим часом відповідно до встановленої процедури".

клопотання про звільнення міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk
клопотання про звільнення міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук

клопотання про звільнення міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk
клопотання про звільнення міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук

  • Гринчук на своїй фейсбук-сторінці перед цим повідомила, що написала заяву про відставку.
  • Галущенка зранку 12 листопада відсторонили від посади.
  • Володимир Зеленський також доручив уряду відправити обох міністрів у відставку.
  • Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці та обороні України. Детальніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Під час засідання ВАКС 12 листопада прокурор зачитав інформацію про те, що, згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики щонайменше тричі ночувала у Галущенка.
  • Тим часом ВАКС на засіданні 12 листопада обрав запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 126 млн гривень.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies