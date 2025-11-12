Свириденко внесла в Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук (доповнено)

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та глави Міненергетики Світлани Гринчук.
Свириденко заявила, що «міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб».
Доповнення. Спікер парламенту Руслан Стефанчу повідомив про отримані клопотання і додав, що Рада розгляне ці питання "найближчим часом відповідно до встановленої процедури".
- Гринчук на своїй фейсбук-сторінці перед цим повідомила, що написала заяву про відставку.
- Галущенка зранку 12 листопада відсторонили від посади.
- Володимир Зеленський також доручив уряду відправити обох міністрів у відставку.
- Гринчук фігурує в матеріалах розслідування антикорупційних органів щодо корупції в енергетиці та обороні України. Детальніше про скандал читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- Під час засідання ВАКС 12 листопада прокурор зачитав інформацію про те, що, згідно з протоколом візуального спостереження, міністерка енергетики щонайменше тричі ночувала у Галущенка.
- Тим часом ВАКС на засіданні 12 листопада обрав запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 126 млн гривень.