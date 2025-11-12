Свириденко внесла в Раду подання про звільнення Галущенка і Гринчук (доповнено)

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», - повідомила глава уряду.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та глави Міненергетики Світлани Гринчук.

Свириденко заявила, що «міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб».

Доповнення. Спікер парламенту Руслан Стефанчу повідомив про отримані клопотання і додав, що Рада розгляне ці питання "найближчим часом відповідно до встановленої процедури".

Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk клопотання про звільнення міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук

