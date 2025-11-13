Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 117 бойових зіткнень

Росіяни тиснуть на Покровському і Костянтинівському напрямках.

Станом на 16.00 13 листопада на фронті відбулися 117 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Вовківка, Бобилівка, Нова Гута Сумської області; Хрінівка, Тимоновичі Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли.

На Південно-Слобожанському відбулися вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському відбулися дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському російські війська 31 раз намагалися просунутися на позиції українських військ у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.

На Олександрівському українські захисники відбили сім атак противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційного удару зазнав населений пункт Косівцеве.

На Гуляйпільському ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Яблукове, Солодке, Білогір’я. Населений пункт Тернувате зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Оріхівському агресор провів дев’ять атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському ворог наступальних дій не проводив.