Росіяни завдали авіаудару по Лозовій на Харківщині, є постраждалий

Уранці 14 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Лозовій Харківської області. Через атаку РФ постраждала людина.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 14 листопада приблизно о 10:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Лозова. Унаслідок авіаудару пошкоджено будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки тощо.

Постраждав 59-річний чоловік.

За попередніми даними, війська РФ застосували по місту УМПБ-5Р (реактивного типу), які подолали відстань близько 145 км. Авіаційні боєприпаси було випущено з тимчасово окупованої території України.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати злочини, вчинені російськими військовими.