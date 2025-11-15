База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Росіяни 14 разів обстрілювали Донеччину упродовж минулої доби

Під ворожими обстрілами опинився Краматорський район.

Росіяни 14 разів обстрілювали Донеччину упродовж минулої доби
наслідки російських обстрілів
Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали двоє мирних жителів у містах Лиман і Краматорськ. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

За минулу добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 53 дитини.
