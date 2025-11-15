Росіяни 14 разів обстрілювали Донеччину упродовж минулої доби

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали двоє мирних жителів у містах Лиман і Краматорськ.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та авто. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Краматорську поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

За минулу добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 53 дитини.