Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 російських загарбників

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 158 260 осіб.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 російських загарбників
Піхота 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ впевнено стримує росіян на Лиманському напрямку.
Фото: 95 ОДШБр

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки і понад 400 безпілотників тактичного рівня.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 158 260 (+860) осіб,
  • танків – 11 353 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 591 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 469 (+26) од.
  • РСЗВ  – 1 543 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 244 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+2) од.

Дані уточнюються.
