Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки і понад 400 безпілотників тактичного рівня.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 158 260 осіб.

