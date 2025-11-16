Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 860 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки і понад 400 безпілотників тактичного рівня.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб,
- танків – 11 353 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 591 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 469 (+26) од.
- РСЗВ – 1 543 (+2) од.
- засоби ППО – 1 244 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+2) од.
Дані уточнюються.