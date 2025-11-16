Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ в Росії

Сили безпілотних систем завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу у Самарській області РФ.

Про це ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

"У ніч на 16 листопада оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку БпАК) Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ, одному з найбільших нафтопереробних заводів рф", — ідеться у повідомленні.

Новокуйбишевський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб російської армії, виробляючи понад 20 видів продукції. Щорічний об’єм переробки складає 8,8 млн. тонн. Завод розташований приблизно за 1000 км від державного кордону України, у Самарській області рф.

У результаті DeepStrike на території НПЗ пролунали вибухи та виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються. Відомо, що операторами СБС уразили повторно НПЗ – попереднє було завдано 19 жовтня, внаслідок чого завод зупинив дві основні установки для переробки нафти.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника забезпечувати нафтопродуктами ведення війни проти України", — додають у СБС.