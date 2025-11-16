Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Генштаб: Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ та склад БпЛА “Рубікону”

Також уражено перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької області. 

ураження ворожих об'єктів засобами Сил оборони
Фото: скріншот

Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА "Рубікону". 

Успішне ураження підтвердили у Генштабі.

"В рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів,  підрозділи Сил оборони України уразили потужності  Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ", — повідомляють у Генштабі. 

Щорічний об’єм переробки Новокуйбишевського нафтопереробного заводу складає 8,8 млн. тонн. 

Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії — є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Також, уточнено результати ураження НПЗ “Рязанський” — пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде!" — наголошують у Генштабі.
﻿
