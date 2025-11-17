У РФ поскаржилися, що невідомі дрони атакували одну із ключових електропідстанцій

У Росії поскаржилися, що у Вешкаймському районі Ульянівської області невідомі безпілотники атакували підстанцію 500 кВ Вешкайма.

Як пише Astra, губернатор Олексій Руських повідомив, що атаку дронів "відбили". У міноборони країни стверджують, що начебто збили над РФ всього 36 дронів.

Дані супутників сервісу NASA Firms підтверджують пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульянівської області.

Підстанція 500 кВ Вешкайма – це сполучна ланка в енергокільці Поволжя: вона забезпечує з'єднання між енергосистемами Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через атакований об'єкт проходять "значні обсяги електроенергії", у тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують до центральних районів країни. Підстанція належить та обслуговується філією ПАТ "Россеті" – МЕМ Волги.

Раніше підстанцію вже атакували 18 жовтня.