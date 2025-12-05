У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСвіт

У РФ поскаржилися, що дрони атакували порт у Темрюку. Імовірно, горить газовий термінал

Російський оперштаб підтвердив атаку на порт. 

У РФ поскаржилися, що дрони атакували порт у Темрюку. Імовірно, горить газовий термінал
Пожежа у порту Темрюка в Росії
Фото: Astra

У Росії поскаржилися на атаку дронів, зокрема, на порт у Темрюку Краснодарського краю. Імовірно, там горить газовий термінал.

Про це пише ASTRA.

У ніч на 5 грудня жителі Краснодарського краю повідомляли про вибухи та атаку на порт у Темрюку. Пізніше оперштаб регіону повідомив, що через атаку БПЛА "ушкоджено елементи портової інфраструктури у Темрюку. Сталося загоряння". 

Видання проаналізувало кадри очевидців із пожежею та дійшло висновку, що відео знято з траси Темрюк-ст.Голубицька, відстань від точки зйомки до порту – 4 км. Тому, імовірно, горить газовий термінал.

Морський порт Темрюк – порт у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, у тому числі й скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ) та інші нафтовантажі. 

На сайті юрособи порту сказано, що його основним видом діяльності є "перевалка генеральних, навалочних (зокрема зернових та інертних), наливних вантажів, надання в оренду виробничих та складських потужностей". 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies