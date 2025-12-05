У РФ поскаржилися, що дрони атакували порт у Темрюку. Імовірно, горить газовий термінал

У Росії поскаржилися на атаку дронів, зокрема, на порт у Темрюку Краснодарського краю. Імовірно, там горить газовий термінал.

Про це пише ASTRA.

У ніч на 5 грудня жителі Краснодарського краю повідомляли про вибухи та атаку на порт у Темрюку. Пізніше оперштаб регіону повідомив, що через атаку БПЛА "ушкоджено елементи портової інфраструктури у Темрюку. Сталося загоряння".

Видання проаналізувало кадри очевидців із пожежею та дійшло висновку, що відео знято з траси Темрюк-ст.Голубицька, відстань від точки зйомки до порту – 4 км. Тому, імовірно, горить газовий термінал.

Морський порт Темрюк – порт у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, у тому числі й скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ) та інші нафтовантажі.

На сайті юрособи порту сказано, що його основним видом діяльності є "перевалка генеральних, навалочних (зокрема зернових та інертних), наливних вантажів, надання в оренду виробничих та складських потужностей".