Дванадцятирічний хлопчик загинув через ворожу атаку на Дніпропетровщині

Упродовж доби російські війська атакували два райони Дніпропетровської області. Через це загинув 12-річний хлопчик.

"На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Щирі співчуття родині", – написав в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. За даними МВС, це - батьки загиблого хлопчика. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Нікопольський район противник тероризував артилерією, FPV-дронами, здійснив обстріл з РСЗВ "Град".

Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 9 безпілотників.