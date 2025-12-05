Через російські обстріли без світла залишилися абоненти у чотирьох областях

В Україні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Станом на ранок 5 грудня через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Про це розповіли у пресслужбі Міненерго.

На пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.