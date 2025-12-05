ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ПриватБанк запускає спеціальні скіни для карток з символами видів та родів військ пресреліз

Спеціальні цифрові обкладинки для військових та всіх українців доступні в мобільному застосунку Приват24 для карток ПриватБанку всіх платіжних систем. 

До дня Збройних Сил України ПриватБанк спільно із Міністерством оборони України запускає спеціальну військову колекцію скінів-тематичних обкладинок для цифрових карток у Приват24 – на честь всіх видів та родів військ, які боронять Україну від ворога.

Про це йдеться у пресрелізі.

Колекція в рамках кампанії Міноборони “Захищаємо своє. Українське військо” включає 12 обкладинок для карток із стилізованими символами видів та родів військ. Вона вже доступна всім військовим та клієнтам ПриватБанку у застосунку Приват24. 

Військовослужбовці-клієнти банку можуть персоналізувати власні картки за приналежністю до підрозділу певних родів чи видів військ війська. А всі клієнти встановивши такий скін можуть подякувати нашим захисникам і захисницям. 

“ПриватБанк та його клієнти пишається відважністю та стійкістю наших захисників та захисниць, тому у День збройних сил ми запускаємо особливий проєкт. Відтепер наші клієнти-військові зможуть зробити свої картки більш персоніфікованими, а всі клієнти – підтримати військо не лише активними донатами, а й надихаючими обкладинками для карток”, – відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. 

Проєкт є частиною спільної кампанії з Міністерством оборони “Захищаємо своє. Українське військо” до Дня ЗСУ. Спеціальні цифрові обкладинки для військових та всіх українців доступні в мобільному застосунку Приват24 для карток ПриватБанку всіх платіжних систем. 

Доступні дизайни із айдентикою Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил та родів військ: Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Військ зв’язку та кібербезпеки, Медичних сил, Сил логістики, Сил підтримки та Об’єднаних сил.

Щоб встановити обкладинку, зайдіть у застосунок Приват24, натисніть на шестерню на картці. Ви потрапляєте у меню, де необхідно прогорнути вниз і обрати розділ – “Дизайн картки”. А далі – натисніть на той, який вам більше до смаку.
