До дня Збройних Сил України ПриватБанк спільно із Міністерством оборони України запускає спеціальну військову колекцію скінів-тематичних обкладинок для цифрових карток у Приват24 – на честь всіх видів та родів військ, які боронять Україну від ворога.

Про це йдеться у пресрелізі.

Колекція в рамках кампанії Міноборони “Захищаємо своє. Українське військо” включає 12 обкладинок для карток із стилізованими символами видів та родів військ. Вона вже доступна всім військовим та клієнтам ПриватБанку у застосунку Приват24.

Військовослужбовці-клієнти банку можуть персоналізувати власні картки за приналежністю до підрозділу певних родів чи видів військ війська. А всі клієнти встановивши такий скін можуть подякувати нашим захисникам і захисницям.

“ПриватБанк та його клієнти пишається відважністю та стійкістю наших захисників та захисниць, тому у День збройних сил ми запускаємо особливий проєкт. Відтепер наші клієнти-військові зможуть зробити свої картки більш персоніфікованими, а всі клієнти – підтримати військо не лише активними донатами, а й надихаючими обкладинками для карток”, – відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Проєкт є частиною спільної кампанії з Міністерством оборони “Захищаємо своє. Українське військо” до Дня ЗСУ. Спеціальні цифрові обкладинки для військових та всіх українців доступні в мобільному застосунку Приват24 для карток ПриватБанку всіх платіжних систем.

Доступні дизайни із айдентикою Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил та родів військ: Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Військ зв’язку та кібербезпеки, Медичних сил, Сил логістики, Сил підтримки та Об’єднаних сил.

Щоб встановити обкладинку, зайдіть у застосунок Приват24, натисніть на шестерню на картці. Ви потрапляєте у меню, де необхідно прогорнути вниз і обрати розділ – “Дизайн картки”. А далі – натисніть на той, який вам більше до смаку.