Глава уряду Юлія Свириденко повідомила про ухвалення Держбюджету України на 2026 рік та підкреслила його стратегічне значення для держави під час війни.

Про це Прем'єр-міністерка повідомила у Telegram.

Прем'єрка наголосила, що бюджет-2026 став результатом тісної співпраці уряду з парламентом і враховує реальні виклики, перед якими стоїть країна.

"Державний бюджет на 2026 рік ухвалено. Дякуємо народним депутатам за підтримку цього ключового документа. Разом з міністром фінансів провели за ці дні низку зустрічей з представниками фракцій. Це спільна робота, і для нас важливо, щоб бюджет був збалансованим і відповідав реальним потребам країни під час війни", – каже Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що Держбюджет стане основою для планування державної політики у 2026 році та важливим чинником для отримання міжнародного фінансування, зокрема в межах нової програми МВФ на 2026–2029 роки.

Основні напрями бюджету

Оборона та безпека

Юлія Свириденко зазначає, що оборона залишається беззаперечним пріоритетом. "100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків".

Соціальна стійкість

Освіта

Передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року.

Також Уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року

Охорона здоров’я

Виділено 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.

Підтримка ВПО

72,6 млрд грн. Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ.

Ветеранська політика

18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

Соціальна підтримка

468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, Пакунок школяра).

Безпека на прифронтових регіонах.

Вперше передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців

Уряд планує продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні».

Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на «Доступні кредити «5-7-9%», індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників.

Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою «єОселя».

Підтримка регіонів, в тому числі прифронтових — 293 млрд грн.

"Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах", – каже Свириденко.

Макропоказники. У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн.

За словами глави уряду, доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Видатки теж зростуть — і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

"Мета бюджету — забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах повномасштабного вторгнення", — підкреслила Свириденко.