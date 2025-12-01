Уряд не врахував правки нардепів до проєкту бюджету на наступний рік.

Депутати фракції «Слуги народу» провели засідання з урядовцями щодо ухвалення проєкту бюджету на наступний рік.

Про це повідомили джерела LB.ua за результатами засідання фракції «Слуги народу».

«Петро (Порошенко, голова фракції «Європейська солідарність») може спокійно блокувати трибуну, голосів на бюджет нема всередині СН», - розповів один з депутатів за результатами засідання фракції «Слуга народу» з премʼєркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком.

Співрозмовник наголосив, що уряд не врахував правки нардепів до проєкту бюджету на наступний рік. Зокрема, щодо підвищення зарплат вчителям.

«Тому сваримось з Мінфіном через зарплати вчителям», - розповів ще один нардеп.

Водночас, зі слів одного з парламентарів, уряд не погоджується на врахування правок нардепів до проєкту бюджету на 2026 рік. Зокрема, у частині підвищення матеріального забезпечення військовим та зарплат вчителям.

«Уряд стоіть на своєму. А фракція на своєму», - додав парламентар.

Також співрозмовники прогнозують, що цього пленарного тижня буде блокування трибуни без голосування за проєкти постанов чи законів.

«Мій прогноз: блокування і вимога відставки уряду», - прогнозує один з нардепів.

Інший нардеп зі «Слуги» вважає, що парламент таки ухвалить бюджет.

«Треба це пройти. До Різдва ухвалимо. Але для МВФ бажано до 20.12».

У «Слузі народу» немає єдності щодо бюджету: суперечки навколо реформи оплати праці, вимог МВФ і кадрових рішень, — додав ще один нардеп за результатами засідання фракції.

За словами депутата, головний конфлікт у фракції наразі стосується реформи оплати праці освітян та інших бюджетників.

«Треба проводити консультації, і Роксолана (Підласа, голова Комітету з питань бюджету) має скликати ще один комітет, тому що у фракції немає єдності», — пояснює він.

Депутат уточнює, що між представниками освітнього комітету та Мінфіном є значні розбіжності в розрахунках. Він наголошує, що мова йде не лише про підвищення зарплат освітянам, а про комплексну реформу: «Це не просто підняття зарплат, це реформа оплати праці. Як обраховується вартість праці вчителів… Суперечка була серйозна».

Окремо народний депутат зупинився на темі переговорів з МВФ.

«Маркери МВФ — це те, під що ми отримуємо всі інші гроші. Програма сама по собі не така велика, сім з лишком мільярдів. Але якщо вона виконується — йдуть усі інші гроші. Якщо ми не зробимо те, що вони хочуть, програму закриють, і ми не отримаємо нічого: ні репараційного кредиту, ні української підтримки».

Він підкреслив, що єдине, про що вдалося домовитись із партнерами, — це поетапне запровадження змін: «Проголосувати за них треба зараз, але діяти буде з кінця наступного року. Одразу не буде».

Депутат запевняє, що попри прогнози колег парламент цього тижня засідатиме:

«Ні, буде засідати. Європейська солідарність стоятиме біля трибуни, але зривати засідання не буде».

Водночас він визнає: «Бюджет цього тижня ухвалений не буде. З великою ймовірністю — до 25-го грудня. Хоча МВФ вимагає до 20-го числа, тому, можливо, буде позачергове засідання парламенту».

За словами депутата, кадрові рішення цього тижня теж не ухвалять, оскільки ні голосів, ні готових кандидатур немає.

«Міністра юстиції? Ні. Немає голосів. На посаду претендує Денис Маслов (голова Комітету з питань правової політики). Міністра енергетики? Немає, людини немає. Юрій Камельчук (член Комітету з питань енергетики) — хоче. Андрій Герус (голова енергетичного комітету) — ні».

Нардеп також нагадав про вакантне місце голови Фонду держмайна: «Є ще крісло Фонду держмайна. Ми схиляємось взяти наше старе подання, яке набирало 200 підписів. Воно не застаріло. І це може бути Дмитро Наталуха (голова Комітету з економічної політики). Наскільки знаю, він не проти. Може, не цього тижня, але я не виключаю, що це буде він».

Депутат спростував повідомлення про зміну керівництва парламенту:

«Уся ця пурга про те, що Давид Арахамія може стати новим спікером — це пурга. Не знаю, хто це вигадав».

Він також наголосив, що механізм ухвалення рішень у фракції не змінився:

«Голоси збирає Давид, як і було. Керівники груп, керівники комітетів».

Оцінюючи реальну кількість голосів за бюджет, депутат визнає: «Неможливо порахувати. Одностайності немає».

Для підтримки документа, за його словами, знову доведеться домовлятися з позафракційними групами — «Довірою» та «За майбутнє». Попри це, він переконаний: «До кінця року бюджет буде».