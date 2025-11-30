Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
У понеділок відключення світла будуть в усіх областях

Графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 3 черг.

відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

1 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти .

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності - для промислових споживачів

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
