У понеділок відключення світла будуть в усіх областях

Графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 3 черг.

1 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти .

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності - для промислових споживачів

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.