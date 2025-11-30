Умєров про переговори зі США: працюємо, щоб не допустити повторення агресії проти України

30 листопада у Сполучених Штатах почалася зустріч української та американської делегацій.

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров, він перебуває на постійному звʼязку з Володимиром Зеленським.

«Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки», - написав Умєров на своїх сторінках у соцмережах.

Він також додав, що делегація доповідатиме президенту за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Під час виступу на зустрічі з американцями Умєров також заявив, що делегація «працює над забезпеченням справжнього миру для України», цитує Sky News.

«Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення повторення агресії проти України, процвітання України, шляхи відновлення України», - сказав Секретар РНБО.