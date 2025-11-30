Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров про переговори зі США: працюємо, щоб не допустити повторення агресії проти України

Секретар РНБО додав, що тримає постійно зв’язок із Зеленським.

Умєров про переговори зі США: працюємо, щоб не допустити повторення агресії проти України
переговори делегацій України і США 30 листопада 2025 року
Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

30 листопада у Сполучених Штатах почалася зустріч української та американської делегацій.

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров, він перебуває на постійному звʼязку з Володимиром Зеленським

«Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки», - написав Умєров на своїх сторінках у соцмережах.

Він також додав, що делегація доповідатиме президенту за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Під час виступу на зустрічі з американцями Умєров також заявив, що делегація «працює над забезпеченням справжнього миру для України», цитує Sky News.

«Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення повторення агресії проти України, процвітання України, шляхи відновлення України», - сказав Секретар РНБО.

  • Держсекретар США Марко Рубіо запевнив на переговорах 30 листопада, що мирні переговори між американськими та українськими представниками мають створити умови, за яких Україна залишиться «суверенною, незалежною й процвітаючою». 
