15 років тюрми отримав зрадник, який допомагав росіянам наступати на Костянтинівку

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ Росії, який коригував повітряні атаки росіян по Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник наводив ракетно-бомбові та дронові удари росіян по лініях оборони українських військ, які захищають Костянтинівку від безперервних спроб ворога прорватися до міста.

Затримали його в червні цього року в "сірій зоні" поблизу прифронтової громади. Під час обшуків у нього вилучили смартфон та ноутбук, з яких він координував свою розвідактивність з куратором від ФСБ.

Зрадником виявився 55-річний місцевий житель, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував прокремлівські коментарі у ТГ-каналах. Після дистанційного вербування чоловік почав збирати геолокації, по яких ворог готував комбіновані атаки для прориву оборони міста. Серед основних цілей окупантів були укріпрайони, фортифікаційні споруди та вогневі позиції артилерії українських захисників.

Для збору розвідданих агент приховано, оминаючи блокпости, обходив місцевість та позначав на гугл-картах дислокацію Сил оборони.

Наразі суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).