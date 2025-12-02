Конкурс на посаду ректора Харківського авіаційного інституту знову скасували через відсутність кандидатів

Міністерство освіти і науки скасувало конкурс на заміщення посади ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у зв’язку з відсутністю кандидатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, наказом №65 від 28 лютого 2023 року Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади ректора ХАІ, згідно якого вибори мали відбутися через три місяці після завершення воєнного стану. Пізніше в документ було внесено зміни, згідно яким вибори мали провести в травні 2023 року.

Пізніше, наказом №462 від 1 грудня, у зв’язку з відсутністю кандидатів міністерство скасувало наказ про конкурс як нереалізований.