Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Конкурс на посаду ректора Харківського авіаційного інституту знову скасували через відсутність кандидатів

Наразі університет продовжує працювати під керівництвом Литвинова у статусі тимчасового виконувача обов’язків.

Конкурс на посаду ректора Харківського авіаційного інституту знову скасували через відсутність кандидатів
Харківський авіаційний інститут
Фото: wikipedia.org

Міністерство освіти і науки скасувало конкурс на заміщення посади ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у зв’язку з відсутністю кандидатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, наказом №65 від 28 лютого 2023 року Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади ректора ХАІ, згідно якого вибори мали відбутися через три місяці після завершення воєнного стану. Пізніше в документ було внесено зміни, згідно яким вибори мали провести в травні 2023 року.

Пізніше, наказом №462 від 1 грудня, у зв’язку з відсутністю кандидатів міністерство скасувало наказ про конкурс як нереалізований.

  • На сьогодні посаду в. о. ректора займає доктор юридичних наук Олексій Литвинов, а повноцінні вибори поки що не відбулися через відсутність кандидатів. Це означає, що університет перебуває у перехідному стані, але продовжує працювати та готувати фахівців для авіаційної та космічної галузей. 
﻿
