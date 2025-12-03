Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни обстріляли тролейбусне депо в Херсоні: пошкоджено 19 тролейбусів

Окупанти півтори години гатили з артилерії.

Уночі росіяни обстріляли тролейбусне депо в Херсоні: пошкоджено 19 тролейбусів
Наслідки обстрілу тролейбусного депо в Херсоні
Фото: Херсонська МВА

Уночі близько півтори години російські окупанти атакували з артилерії територію тролейбусного депо в Херсоні.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської МВА Ярослав Шанько. 

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу, виробничі приміщення, адмінбудівлю. 19 тролейбусів зазнали пошкоджень - вибито вікна, понівечено корпуси. На щастя, працівники комунального підприємства не постраждали.

Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень.

Електротранспорт тимчасово не працює. Мешканців закликають враховувати цю інформацію під час пересування містом громадським транспортом.

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies