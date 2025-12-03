Уночі близько півтори години російські окупанти атакували з артилерії територію тролейбусного депо в Херсоні.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу, виробничі приміщення, адмінбудівлю. 19 тролейбусів зазнали пошкоджень - вибито вікна, понівечено корпуси. На щастя, працівники комунального підприємства не постраждали.

Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень.

Електротранспорт тимчасово не працює. Мешканців закликають враховувати цю інформацію під час пересування містом громадським транспортом.

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА