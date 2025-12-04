Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти вбили трьох людей. Серед загиблих – дитина

Поранені семеро цивільних. 

На Херсонщині окупанти вбили трьох людей. Серед загиблих – дитина
наслідки обстрілів Херсона, ілюстративне фото
Фото: скріншот

Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію три людини загинули, з них –  одна дитина. Ще 7 осіб дістали поранення.

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. Він написав, що 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Микільське, Берислав, Новорайськ, Високе, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Милове, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю та  приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

Прокудін нагадав, що прибажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
