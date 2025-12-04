Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію три людини загинули, з них – одна дитина. Ще 7 осіб дістали поранення.

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. Він написав, що 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Микільське, Берислав, Новорайськ, Високе, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Милове, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

Прокудін нагадав, що прибажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.