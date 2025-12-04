Затримали чоловіків, яких підозрюють у роботі на ворога на Ізюмському напрямку

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на ворога, зокрема зборі та передачі росіянам координат Сил оборони на Ізюмському напрямку.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів на Харківщині. Фігуранти працювали на фсб і за завданням ворога збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку", – розповіли у СБУ.

Встановили, що ворожими поплічниками виявилися двоє жителів району, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з Москви.

Одним із агентів виявився 56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції, який під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх фсб. Також він направляв куратору текстові повідомлення з описом розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.

Ще один агент – 57-річний водій, який розвозив продукти харчування по прифронтових магазинах і одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.

Фото: СБУ Затриманий російський агент

Зібрані дані обидва фігуранти месенджерами направляли керівнику агентурної групи. Ним виявився їхній односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до РФ і працює на російську спецслужбу. Встановили, що в Росії його завербував агент ФСБ, особу якого також СБУ встановила.

За планом ворога, резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.

На фінальному етапі спецоперації обох агентів затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності старшого агентурної групи та її куратора.