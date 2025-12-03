Печерський районний суд Києва оголосив вирок колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову, визнавши його винним у державній зраді та спробах насильницького повалення конституційного ладу, пише «Суспільне».
Прокуратура Києва ще у березні 2024 року передала до суду матеріали щодо Азарова та його помічниці. Після розгляду судді призначили експрем’єру 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію майна. Оскільки Азаров перебуває на території Росії, то справу розглянули за процедурою заочного правосуддя.
Слідчі встановили, що політик активно використовував свій телеграм-канал для поширення меседжів, які виправдовували російську агресію проти України та підривали конституційний лад. Його дії кваліфікували як державну зраду, посягання на територіальну цілісність і публічні заклики до повалення влади.
Окремо правоохоронці зафіксували участь двох українських громадянок — тодішньої співробітниці та колишньої працівниці Шевченківської райдержадміністрації. За версією слідства, вони допомагали Азарову готувати та редагувати контент, який надалі потрапляв кураторам для публікацій на його ресурсах.
Хто такий Микола Азаров
- Уродженець Калуги (Росія).
- Після закінчення Московського держуніверситету у 1971-1976 рр., працював начальником дільниці, головним інженером у тресті «Тулашахтоосушення» комбінату «Тулавугілля». У 1976-1984 pp. завідував лабораторією, відділом Підмосковного науково-дослідного та проектно-конструкторського вугільного інституту.
- 1984 року переїхав до України і обійняв посаду спочатку заступника директора, потім директора Українського державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської справи Мінвуглепрому України, на якому перебував до 1995 р.
- З 1994 по 1998 р. був народним депутатом України ІІ скликання, головою бюджетного комітету Верховної Ради.
- З 1996 по 2002 р. Азаров – голова Державної податкової адміністрації України.
- Листопад 2002 – лютий 2005 р.р. обіймає посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра фінансів України у першому уряді Віктора Януковича.
- У березні 2006-го обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів, а в серпні того ж року знову призначений на посаду першого віце-прем'єра та міністра фінансів.
- На парламентських виборах 2007 року пройшов у ВР за списком Партії регіонів, обіймав посаду міністра фінансів в опозиційному уряді Януковича.
- З березня 2010 року Азаров був прем’єр-міністром України. 3 грудня 2012 року уряд Азарова відправили у відставку у зв'язку з обранням нового парламенту, але вже 13 грудня парламент розглянув і підтримав кандидатуру Азарова, яку запропонував президент. Того ж дня Віктор Янукович видав указ про призначення Миколи Азарова на посаду.
- 21 листопада 2013 року уряд Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що призвело до Євромайдану. У зв'язку із цим 3 грудня опозиція спробувала відправити Кабмін у відставку, проте Верховна Рада не підтримала цієї пропозиції.
- 22 січня 2014 року Азаров назвав учасників заворушень у центрі Києва терористами, які мають відповісти за свої дії. Але вже 28 січня подав у відставку з посади глави уряду.
- За кілька годин після своєї відставки посадовець вилетів приватним літаком до Відня.