Печерський районний суд Києва оголосив вирок колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову, визнавши його винним у державній зраді та спробах насильницького повалення конституційного ладу, пише «Суспільне».

Прокуратура Києва ще у березні 2024 року передала до суду матеріали щодо Азарова та його помічниці. Після розгляду судді призначили експрем’єру 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію майна. Оскільки Азаров перебуває на території Росії, то справу розглянули за процедурою заочного правосуддя.

Слідчі встановили, що політик активно використовував свій телеграм-канал для поширення меседжів, які виправдовували російську агресію проти України та підривали конституційний лад. Його дії кваліфікували як державну зраду, посягання на територіальну цілісність і публічні заклики до повалення влади.

Окремо правоохоронці зафіксували участь двох українських громадянок — тодішньої співробітниці та колишньої працівниці Шевченківської райдержадміністрації. За версією слідства, вони допомагали Азарову готувати та редагувати контент, який надалі потрапляв кураторам для публікацій на його ресурсах.

Хто такий Микола Азаров