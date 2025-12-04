США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаПолітика

Громада Києва передала бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу

За цей рік Київ вже передав 3 армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу операторів БПЛА.

Громада Києва передала бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу
Дрони від киян
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Бійці 3 армійського корпусу отримали від громади Києва 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів та 20 наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Відвідав школу безпілотних систем «Killhouse» 3 армійського корпусу, де навчають військових та цивільних керуванню дронами. Передав від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що за цей рік Київ вже передав 3 армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу операторів БПЛА.

«Цього року бійцям 3 корпусу Київ передав, разом із сьогоднішніми, майже 20 000 БпЛА та сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ. Від початку року з міського бюджету 3 корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 млрд грн. Київ продовжить допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!», - написав Віталій Кличко.

Загалом у 2025-му році столиця на фронт різним бригадам передала майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку. Крім того, цього року Київ виділив понад 12 млрд грн на підтримку ЗСУ та допомогу ветеранам війни.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies