Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

США розгортають дешевий ударний дрон, створений за зразком іранського

Раніше Повітряні сили США оголосили тендер на створення аналога Shahed-136.

Фото: Telegram

Пентагон почав розгортання нового ударного безпілотника, створеного на основі іранського Shahed-136, пише Bloomberg.

Фактично це визнання того, що США намагаються надолужити відставання у сегменті дешевих технологій, які давно опанували їхні противники.

Командування CENTCOM повідомило про формування Task Force Scorpion Strike — підрозділу, оснащеного малогабаритними дронами компанії SpektreWorks із Аризони. 

Ці апарати можуть виконувати удари в один бік, розвідку та завдання на морських напрямках. У SpektreWorks відтворили систему, детально вивчивши іранський Shahed-136, який використовували як проти американських військових у регіоні, так і росіяни для масованих атак по Україні.

Нові дрони стали частиною ширшої ініціативи міністра оборони Піта Гегсета, спрямованої на розвиток дешевих систем, які змінюють характер сучасних війн. Для порівняння: один Shahed коштує приблизно $35 тисяч, тоді як американський ударний MQ-9 Reaper — близько $30 мільйонів.

  • Раніше Повітряні сили США оголосили тендер на створення аналога Shahed-136. Американська версія може запускатися з різних платформ — від катапульт і РДТ-стартів до мобільних наземних установок чи автомобілів.
