США розгортають дешевий ударний дрон, створений за зразком іранського

Пентагон почав розгортання нового ударного безпілотника, створеного на основі іранського Shahed-136, пише Bloomberg.

Фактично це визнання того, що США намагаються надолужити відставання у сегменті дешевих технологій, які давно опанували їхні противники.

Командування CENTCOM повідомило про формування Task Force Scorpion Strike — підрозділу, оснащеного малогабаритними дронами компанії SpektreWorks із Аризони.

Ці апарати можуть виконувати удари в один бік, розвідку та завдання на морських напрямках. У SpektreWorks відтворили систему, детально вивчивши іранський Shahed-136, який використовували як проти американських військових у регіоні, так і росіяни для масованих атак по Україні.

Нові дрони стали частиною ширшої ініціативи міністра оборони Піта Гегсета, спрямованої на розвиток дешевих систем, які змінюють характер сучасних війн. Для порівняння: один Shahed коштує приблизно $35 тисяч, тоді як американський ударний MQ-9 Reaper — близько $30 мільйонів.