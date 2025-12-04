Генсек ОБСЄ знову не згадав Росію як агресора на Раді міністрів

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу під час промови у Відні жодного разу не назвав Росію державою-агресором, не вказав на її відповідальність за війну проти України та не згадав про системне порушення РФ усіх принципів Гельсінського заключного акта.

Повний текст виступу Сінірліоглу опубліковано на офіційному сайті організації, передає Укрінформ.

Генсек згадав про "триваючу війну" в Україні, яка є "відкритою раною в серці нашого континенту" і яка "має закінчитися". При цьому жодного разу не було вказано, хто саме цю війну розпочав і хто її продовжує.

"Європейська архітектура безпеки, яку наші попередники будували десятиліттями важкої праці, розвалилася на наших очах. Вона просто більше не витримує. І ніде це не видно так чітко, як за кількасот кілометрів звідси – в Україні. Триваюча війна залишається відкритою раною в серці нашого континенту. Вона завдала нестерпних страждань. Вона має закінчитися. Завдяки відновленим дипломатичним зусиллям президента Трампа за останні місяці я впевнений: вона закінчиться", - сказав Сінірліоглу.

При цьому він зазначив, що організація буде готова відігравати свою роль з моніторингу дотримання потенційної мирної угоди, "якщо сторони потребуватимуть нас".

Говорячи про руйнування європейської архітектури безпеки, Сінірліоглу заявив про необхідність побудови системи, "яка не дозволить нам скотитися в прірву гонки озброєнь і нескінченного управління ескалацією – з ризиком нової конфронтації". На його переконання, зараз потрібен "новий діалог – чесний, інклюзивний і спрямований у майбутнє – про те, як відновити європейську архітектуру безпеки".

"Я не кажу, що шлях попереду буде легким. Я кажу: це можливо. Можливо завершити війну в Україні. Можливо забезпечити виконання угоди, яку сторони можуть укласти. І можливо відновити справжній діалог про майбутню європейську архітектуру безпеки", - сказав агенсек ОБСЄ.