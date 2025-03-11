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МЗС відреагувало на візит генсека ОБСЄ до Росії

Українські дипломати нагадали, що РФ майже три роки утримує в полоні співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

МЗС відреагувало на візит генсека ОБСЄ до Росії
ліворуч - генсек ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу
Фото: Facebook/OSCE projects in Ukraine

Міністерство закордонних справ України прокоментувало візит до Росії генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу.

Як ідеться у коментарі відомства на сайті, під час війни РФ проти України «будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами».

«Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність цієї міжнародної Організації та використовуючи її для виправдання своєї збройної агресії проти України. За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам Організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції», - наголосила українська сторона.

МЗС нагадало, що Росія майже три роки утримує в неволі співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова. У міністерстві наголосили, що Москва використовує бранців для тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць.

«Закликаємо держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей», - йдеться у коментарі МЗС.

  • Під час візиту Сінірліоглу росіяни показували генсеку ОБСЄ наслідки атаки українських дронів.
  • Reuters повідомляв, що за версією влади Москви, БпЛА були збиті системами протиповітряної оборони в районах Раменське та Домодєдово. Чотири аеропорти, розташовані в Московській області, вимушено припиняли обслуговування рейсів.
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