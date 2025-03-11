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У державному реєстрі виборців - 32 млн 900 тисяч 122 осіб, - замголови ЦВК

За кордоном кількість виборців зменшується і становить трохи більше 300 тисяч.

У державному реєстрі виборців - 32 млн 900 тисяч 122 осіб, - замголови ЦВК
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик
Фото: Скриншот відео

На підконтрольній території знаходиться виборча адреса 25 млн 684 тисяч 153 виборців або 78%. На окупованих територіях знаходиться виборча адреса 7 млн 935 тисяч 969 виборців або 22%. За кордоном на сьогоднішній день кількість виборців зменшується і становить трохи більше 300 тисяч.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. 

"На сьогоднішній день у державному реєстрі виборців обліковується 32 млн 900 тисяч 122 виборців (станом на 20 лютого 2025 року)", - сказав він. 

За словами Дубовика, до повномасштабного вторгнення Росії кількість виборців була більшою. 

"Але, враховуючи те, що це відбулося з окупованими територіями, з можливою зміною громадянства та тими, хто виїхав, озвучена цифра є актуальною. На сьогоднішній день на підконтрольній Україні території знаходиться виборча адреса 25 млн 684 тисяч 153 виборців або 78%. А от на окупованих територіях, згідно з даними реєстру виборців, знаходиться виборча адреса 7 млн 935 тисяч 969 виборців або 22%", - підкреслив замголови ЦВК. 

Водночас, за його словами, за кордоном на сьогоднішній день кількість виборців зменшується. 

"Їх зараз десь трохи більше 300 тисяч. Як не дивно, ця тенденція зменшилась одразу, як ми почали робити цю звірку офіційно. Люди не стають на консульський облік з багатьох причин", - сказав Дубовик. 

Повний текст інтерв'ю читайте завтра на LB.ua. 

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