Джорджеску оскаржив заборону на участь у травневих президентських виборах

Румунський ультраправий популіст Келін Джорджеску оскаржив рішення Центрального виборчого бюро країни (ЦВБ) про заборону йому брати участь у травневих президентських виборах, пише BBC.

Судді Конституційного суду зберуться сьогодні вдень, щоб обговорити апеляцію Джорджеску, і остаточне рішення має бути винесено того ж дня.

Бюро відхилило його кандидатуру в неділю, заявивши, що вона не “відповідає умовам законності”, оскільки Джорджеску “порушив саме зобов’язання захищати демократію”.

Минулого року суд скасував перший тур голосування в листопаді, в якому Джорджеску став першим, після того, як розвідка виявила, що Росія причетна до 800 облікових записів TikTok, які підтримували його. Він заявив, що “ЦВБ перевищило свої законні повноваження”. Він також стверджував, що рішення Конституційного суду щодо виборів у листопаді не повинно стосуватися його висування кандидатури на майбутніх виборах у травні.

У пості в соціальних мережах Джорджеску також назвав заборону “прямим ударом у серце демократії в усьому світі”.Рішення виборчого бюро викликало хвилювання в Бухаресті в неділю ввечері. Між поліцією та тисячами прихильників Джорджеску, які зібралися біля офісу ЦВБ, почалися сутички.

16 січня румунський уряд затвердив нові дати президентських виборів. Так, 4 травня 2025 року в країні відбудуться президентські та місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях, а 18 травня ‒ в разі необхідності, відбудеться другий тур президентських виборів.

Вибори президента Румунії