Джорджеску оскаржив заборону на участь у травневих президентських виборах

Румунський ультраправий популіст Келін Джорджеску оскаржив рішення Центрального виборчого бюро країни (ЦВБ) про заборону йому брати участь у травневих президентських виборах, пише BBC.
Судді Конституційного суду зберуться сьогодні вдень, щоб обговорити апеляцію Джорджеску, і остаточне рішення має бути винесено того ж дня.
Бюро відхилило його кандидатуру в неділю, заявивши, що вона не “відповідає умовам законності”, оскільки Джорджеску “порушив саме зобов’язання захищати демократію”.
Минулого року суд скасував перший тур голосування в листопаді, в якому Джорджеску став першим, після того, як розвідка виявила, що Росія причетна до 800 облікових записів TikTok, які підтримували його. Він заявив, що “ЦВБ перевищило свої законні повноваження”. Він також стверджував, що рішення Конституційного суду щодо виборів у листопаді не повинно стосуватися його висування кандидатури на майбутніх виборах у травні.
У пості в соціальних мережах Джорджеску також назвав заборону “прямим ударом у серце демократії в усьому світі”.Рішення виборчого бюро викликало хвилювання в Бухаресті в неділю ввечері. Між поліцією та тисячами прихильників Джорджеску, які зібралися біля офісу ЦВБ, почалися сутички.
- 16 січня румунський уряд затвердив нові дати президентських виборів. Так, 4 травня 2025 року в країні відбудуться президентські та місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях, а 18 травня ‒ в разі необхідності, відбудеться другий тур президентських виборів.
Вибори президента Румунії
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії. А 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем - йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
- Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг. У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.