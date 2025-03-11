Адміністрація Трампа запропонувала мігрантам "самодепортуватися"

У США департамент внутрішніх справ презентував мобільний застосунок CBP Home, який нелегальні мігранти можуть використати для того, щоб фактично "самодепортуватися" з країни.

Як пише Reuters, громадянам інших держав, які перебувають на території Штатів незаконно, пропонують завантажити додаток та за його допомогою повідомити про "намір поїхати".

Згідно з поясненнями секретарки з питань національної безпеки Крісті Ноем, у такому випадку нелегали зберігатимуть можливість у майбутньому перетнути кордон законним чином та "реалізувати свою американську мрію". Якщо ж вони не скористаються додатком, то "будуть знайдені, депортовані та ніколи більше не повернуться".

За часів Джо Байдена діяв мобільний застосунок CBP One, який допомагав мігрантам подати заявки на отримання притулку та знайти потрібну допомогу. Проте новий президент США Дональд Трамп скасував поширення цього додатка у перші ж години перебування на посаді.