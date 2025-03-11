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WSJ: США та Китай обговорюють зустріч Трампа та Сі у червні

Обидва лідери тоді святкують дні народження.

WSJ: США та Китай обговорюють зустріч Трампа та Сі у червні
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal стверджує, що Сполучені Штати та Китай перебувають на ранньому етапі планування саміту двох країн на найвищому рівні, який прагнуть провести у червні.

За інформацією джерел, зустріч Дональда Трампа та Сі Цзінпіня хотіли б організувати саме на початку літа через те, що в цей період у них дні народження: республіканець святкує 14 червня, а комуністичний очільник Піднебесної - 15-го. 

Зацікавленість в особистій зустрічі обидва лідери висловлювали ще після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді. Проте домовленості ускладнила розв'язана Вашигтоном торговельна війна: у Білому домі не поспішають погоджувати саміт через впевненість у власній економічній силі, проте прагнуть налагодити особисті відносини з Сі для пом'якшення негативних наслідків запроваджених мит.

Розбіжності у сторін стосуються місця зустрічі: американці запропонували Вашингтон, натомість Сі висловив бажання, щоб Трамп приїхав до Пекіна. 

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