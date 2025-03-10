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Reuters: У Сирії оголосили про завершення операції проти прихильників Асада

Сирійський уряд розробляє план дій для усунення майбутніх загроз з боку прихильників Асада.

Reuters: У Сирії оголосили про завершення операції проти прихильників Асада
Фото: EPA/UPG

В уряді Сирії заявили про завершення військової операції проти прихильників поваленого президента Асада.

Про це пише Reuters.

Речник сирійського Міноборони Сирії Хасан Абул Гані повідомив, що державні установи можуть відновити свою роботу та надавати послуги. Урядові сили "змогли нейтралізувати" залишки режиму Асада в семи місцях.

Він додав, що наразі планують продовження боротьби із залишками колишнього уряду Сирії та усунення будь-яких майбутніх загроз.

"Ми прокладаємо шлях для повернення до нормального життя та для консолідації безпеки та стабільності", — сказав він.

Абул Гані сказав, що сили безпеки співпрацюватимуть зі слідчим комітетом, надаючи повний доступ для з’ясування обставин подій, перевірки фактів і забезпечення справедливості для потерпілих.

  • Раніше джерело в сирійських службах безпеки повідомило, що в неділю темпи бойових дій у містах Латакія, Джабла і Баніяс сповільнилися. Насильство останніх днів було спровоковано після засідки на урядові сили в четвер. Воно переросло в зіткнення між роялістами Асада і урядовими силами. 
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