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ЗМІ: Біля берегів Британії зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно

На танкері виникла пожежа.

ЗМІ: Біля берегів Британії зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно
Фото: скріншот з відео

Біля узбережжя Великої Британії у Північному морі зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно. На танкері виникла пожежа.

Про це повідомляє The Guardian та BBC.

Влада Великої Британії розпочала рятувальну операцію. До місця інциденту в Північному морі спрямували кілька рятувальних шлюпок, а також вертоліт берегової охорони.

Згідно з заявою Королівського національного інституту рятувальних шлюпок (RNLI), є інформація про пожежі на обох суднах. Повідомляється, що кілька людей покинули кораблі після аварії.

"Королівська берегова охорона наразі координує дії щодо повідомлення про зіткнення танкера з вантажним судном поблизу узбережжя Східного Йоркширу", – заявив представник Берегової охорони Британії.

Згідно з даними MarineTraffic, танкером є судно Stena Immaculate під прапором США. Вантажним судном є Solong під прапором Португалії. Попередньо відомо, що танкер стояв на якорі, коли з ним зіткнулося вантажне судно.

Зазначається, що Stena Immaculate вирушив з грецького порту Agioi Theodoroi і стояв на якорі за межами Галла.Тим часом Solong плило із шотландського порту Грейнджмут до Роттердама в Нідерландах.

За даними FlightRadar24, територію облітає вертоліт берегової охорони. Кілька суден також скупчилися навколо обох кораблів. Відомо, що зіткнення відбулося близько 9:48 GMT. 

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