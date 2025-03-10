У Німеччині 24-годинний страйк призвів до скасування тисяч авіарейсів

Профспілка Verdi вимагає підвищення зарплати на 8% або принаймні збільшення на 350 євро на місяць, а також підвищення премій і додаткових відпусток.

У Німеччині 24-годинний страйк призвів до скасування сьогодні тисяч авіарейсів, понад пів мільйона пасажирів зіткнулися з проблемами у поїздках, пише Reuters.

Оператор аеропорту Франкфурта, найбільш завантаженого у країні, заявив, що у понеділок звідти не буде відправлено жодного пасажирського рейсу, а у вівторок також можливі затримки та скасування. З 1116 запланованих вхідних та вихідних рейсів у Франкфурті на сьогодні 1050 вже скасовано, і очікується, що ця кількість зросте, повідомив представник Fraport.

Страйк, оголошений профспілкою Verdi у п'ятницю, стосується 13 аеропортів у всій країні, включно з Мюнхеном, Берліном і Дюссельдорфом.

Працівники аеропорту Гамбурга перенесли свій страйк раніше на один день, у неділю там скасували майже 300 рейсів.

Verdi вимагає підвищення зарплати на 8% або принаймні збільшення на 350 євро на місяць, а також підвищення премій і додаткових відпусток.

Роботодавці відхилили вимоги як такі, які виконати неможливо. Переговори мають продовжитися пізніше цього місяця.

Фото: EPA/UPG