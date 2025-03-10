Трамп очікує на значний прогрес у питанні закінчення війни цього тижня і вважає, що обмеження надання розвідданих можуть зняти

Американський президент очікує, що Україна демонструватиме "готовність" до миру. Але що про цю готовність сигналізуватиме – чітко не сказав.

Президент США Дональд Трамп сказав, що пауза у наданні Україні розвідувальних даних майже близька до завершення. У коментарі журналістам він сказав, що його адміністрація повинна зробити все можливе, аби змусити українців серйозно поставитися до угоди про припинення вогню, пише Fox News.

Він укотре заявив, що в Україні "немає карт", але тепер додав, що їх нема і в Росії. Трамп назвав війну безглуздою і додав, що Штати збираються її зупинити.

"Ви знаєте, я кажу, що у них немає карт. Ні в кого насправді немає карт", – сказав він.

За даними джерел Fox News, Штати продовжували ділитися з Україною розвідданими, що стосувалися захисту від російських ударів. Але інформація федеральної розвідки, дані ЦРУ, ФБР і людської розвідки, які допомагали наступальним українським ударам проти ворога, були заморожені.

На запитання про те, чи Трамп розгляне питання скасування паузи в наданні даних українцям, Трамп відповів ствердно.

"Ми майже зробили ц". Маю на увазі, ми реально майже зробили це. І ми хочемо зробити все, що можна, аби Україна серйозно сприймала те, що щось робиться", – сказав він.

Трамп очікує від України сигналів про готовність до миру, але що саме він має на увазі – не відповів.

"Я думаю, що зараз вони цього не зробили, але я думаю, що вони зроблять це, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. Цього тижня в містах України загинули сотні людей, і ми повинні це зупинити. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", – сказав він.

Під час майже 10-хвилинної бесіди з журналістами Трамп відповідав на різні теми, включно з видами санкцій або мит, які він може накласти на Росію. Він запевнив, що такий варіант не виключають, але зараз вони концентруються на майбутніх зустрічах.

Трамп вірить, що цього тижня може відбутися "значний прогрес". Як відомо, цими днями українська делегація на чолі з президентом перебуватиме в Саудівській Аравії. Там же з візитом будуть і американські представники. Це держсекретар Марко Рубіо, радник Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Очікується підписання угоди про мінерали, яка зірвалася під час поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці лютого.