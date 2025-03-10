У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні

У Канаді обрали майбутнього прем'єр-міністра. Цю посаду займе 59-річний Марк Карні, колишній керівник центрального банку. Він також очолить Ліберальну партію країни.

Про це пишуть ВВС та The Guardian.

Карні переміг трьох конкурентів на внутрішньопартійних виборах ліберальної партії "з розгромною перемогою". Він набрав 85,9% голосів і випередив колишню міністерку фінансів Христю Фріланд, екскерівницю палати уряду Каріну Гулд і колишнього члена парламенту Френка Бейліса.

Перед оголошенням прем’єр-міністр Джастін Трюдо, що йде у відставку, сказав лібералам, що він "дуже пишається" спадщиною свого уряду.

У своїй переможній промові Карні критикував Трампа, який ввів мита на канадські товари і заявив, що хоче зробити країну 51-м штатом США.

Карні найближчим часом складе присягу як прем'єр-міністр і очолить партію на наступних загальних виборах, які, як очікується, будуть призначені в найближчі тижні. Проте поки невідомо, коли він вступить на посаду. Найближчими днями Трюдо та новий лідер лібералів обговорять, щоб визначити це.

Карні пройшов незвичний шлях до влади: він стане лише другим прем’єр-міністром в історії Канади, який не має місця в Палаті громад. Хоча жодне правило не забороняє цього, конвенція передбачає, що Карні потрібно буде швидко оголосити про плани балотуватися.

Він також стане першим ліберальним прем’єр-міністром із західної Канади, що є цінною ідентичністю в країні, політично розділеній за географічними ознаками.

Карні ніколи не займав виборних посад. Він був головою Банку Канади з 2008 по 2013 рік і головою Банку Англії з 2013 по 2020 рік.

Передвиборчі перегони почалися в січні після того, як Трюдо пішов у відставку після майже десяти років перебування на посаді. За даними партії, у виборах взяли участь понад 150 тисяч осіб.