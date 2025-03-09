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Рубіо прибуде завтра до Саудівської Аравії для переговорів між США та Україною

На переговорах у Джидді Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа.

Рубіо прибуде завтра до Саудівської Аравії для переговорів між США та Україною
Номінант на посаду Державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо прибуде завтра до Джидди у Саудівській Аравії для переговорів між США та Україною, пише Голос Америки з посиланням на речницю Держдепартаменту Теммі Брюс.

У Державному департаменті зазначають, що Рубіо під час вчорашньої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою “підкреслив рішучість президента Трампа якнайшвидше припинити війну” та наголосив, що “всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру”.

У понеділок президент України Володимир Зеленський відвідає королівство Перської затоки для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Після цього українська дипломатична та військова делегація на чолі з главою Офісу президента Зеленського Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди також увійдуть Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

На переговорах у Джидді Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа. Віткофф сказав журналістам, що “ідея полягає в тому, щоб скласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню також”.

Американо-українські переговори відбудуться через три тижні після переговорів високопосадовців США з представниками Росії в Ер-Ріяді.

Після свого візиту до Саудівської Аравії Рубіо вирушить до Канади на зустріч міністрів закордонних справ “Групи семи” (G7) з 12 по 14 березня. У спільній заяві за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому міністри закордонних справ G7 підкреслили свою прихильність допомогти “досягнути міцного миру” і “підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки” для України.

  • У МЗС повідомили, що під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.
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