Рубіо прибуде завтра до Саудівської Аравії для переговорів між США та Україною

На переговорах у Джидді Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа.

Держсекретар США Марко Рубіо прибуде завтра до Джидди у Саудівській Аравії для переговорів між США та Україною, пише Голос Америки з посиланням на речницю Держдепартаменту Теммі Брюс.

У Державному департаменті зазначають, що Рубіо під час вчорашньої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою “підкреслив рішучість президента Трампа якнайшвидше припинити війну” та наголосив, що “всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру”.

У понеділок президент України Володимир Зеленський відвідає королівство Перської затоки для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Після цього українська дипломатична та військова делегація на чолі з главою Офісу президента Зеленського Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди також увійдуть Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

На переговорах у Джидді Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа. Віткофф сказав журналістам, що “ідея полягає в тому, щоб скласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню також”.

Американо-українські переговори відбудуться через три тижні після переговорів високопосадовців США з представниками Росії в Ер-Ріяді.

Після свого візиту до Саудівської Аравії Рубіо вирушить до Канади на зустріч міністрів закордонних справ “Групи семи” (G7) з 12 по 14 березня. У спільній заяві за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому міністри закордонних справ G7 підкреслили свою прихильність допомогти “досягнути міцного миру” і “підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки” для України.