Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

На початку року Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади голови партії.

Сьогодні, 9 березня, Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Джастіна Трюдо, який оголосив про відставку з посади голови партії.

Про це повідомляє ВВС.

Близько 140 000 членів партії проголосували за обраного кандидата, а результати планують оголосити до вечора неділі.

Новий лідер стане прем'єр-міністром країни. Але оскільки ліберали є урядом меншості, щоб утриматися на вищій посаді, потрібно виграти загальні вибори, які можуть бути призначені найближчими тижнями.

У виборчій кампанії беруть участь чотири кандидати: колишній голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, колишня заступниця Трюдо Христя Фріланд, членкиня Ліберальної партії Каріна Гулд та бізнесмен Френк Бейліс.

Карні ніколи не обіймав виборні посади, натомість був першим в історії Британії іноземцем, який керував Банком Англії. Він стверджує, що вміє долати кризи, і готовий перенести свій менеджерський досвід на державний рівень.

Фріланд фактично ініціювала відставку Джастіна Трюдо, залишивши уряд у грудні та закликавши свого вже ексколегу поступитися прем'єрським портфелем. Вона є донькою українки і завжди займала тверду проукраїнську позицію.

Як наголошують у виданні, хто б не замінив Трюдо, йому доведеться боротися з погрозами президента США Дональда Трампа на адресу Канади, які включають ескалацію торговельної війни та неодноразові заклики зробити країну "51-м штатом США".