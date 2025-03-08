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Reuters: В одному з пабів Торонто сталася стрілянина, четверо загиблих

Щонайменше 12 людей зазнали поранень.

Reuters: В одному з пабів Торонто сталася стрілянина, четверо загиблих
Фото: EPA/UPG

У Торонто в Канаді унаслідок стрілянини в одному з місцевих пабів четверо людей загинули, поранень зазнали щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої поліції, ступінь травм інших поранених наразі невідомий. Парамедики Торонто додають, що травмовані в легкому та критичному стані. 

"Я дуже стурбована повідомленнями про стрілянину в пабі в Скарборо", — написала мер Торонто Олівія Чоу у соцмережі X, додавши, що начальник поліції запевнив її, що "всі необхідні ресурси були задіяні".

Наразі особа нападника невідома, він перебуває на волі.

  • 4 лютого у школі в місті Еребру у Швеції сталась стрілянина. У результаті стрілянини загинули близько десяти людей. Загиблих знайшли в приміщенні школи.
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