Внаслідок стрілянини у школі в Швеції загинули близько 10 людей

Сьогодні, 4 лютого, у школі в місті Еребру у Швеції сталась стрілянина. У місті оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє SVT.

Поліція підтверджує, що в результаті стрілянини загинули близько десяти людей. Загиблих знайшли в приміщенні школи. Поліція наразі не може прокоментувати, чи були також трупи на вулиці.

Наразі поліція встановлює особи загиблих і не надає жодних подробиць про жертв, а також не може назвати точну кількість загиблих і поранених.

Раніше поідомлялось, що школа, в якій сталась стрілянина - муніципальна школа для дорослих у Еребру.

Після стрілянини поліція евакуювала ще декілька шкіл, щоб уникнути можливих нових нападів.

У стрілянині підозрюють чоловіка, якому 35 років, його мотиви поліції невідомі.