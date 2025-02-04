Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів та проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів та проблеми з голосами
ГоловнаСвіт

Внаслідок стрілянини у школі в Швеції загинули близько 10 людей

У місті оголосили надзвичайний стан.

Внаслідок стрілянини у школі в Швеції загинули близько 10 людей
Внаслідок стрілянини у школі в Швеції загинули близько 10 людей
Фото: Беатріс Еммерік/SVT

Сьогодні, 4 лютого, у школі в місті Еребру у Швеції сталась стрілянина. У місті оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє SVT.

Поліція підтверджує, що в результаті стрілянини загинули близько десяти людей. Загиблих знайшли в приміщенні школи. Поліція наразі не може прокоментувати, чи були також трупи на вулиці.

Наразі поліція встановлює особи загиблих і не надає жодних подробиць про жертв, а також не може назвати точну кількість загиблих і поранених.

Support LB.ua

Раніше поідомлялось, що школа, в якій сталась стрілянина - муніципальна школа для дорослих у Еребру. 

Після стрілянини поліція евакуювала ще декілька шкіл, щоб уникнути можливих нових нападів. 

У стрілянині підозрюють чоловіка, якому 35 років, його мотиви поліції невідомі. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies