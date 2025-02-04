ЛГБТ-активізм у Гватемалі та електротранспорт у В'єтнамі: Білий дім опублікував список витрат USAID, які вважає марнотратством

У перший день свого президентства Дональд Трамп підписує укази, в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, США, 20 січня 202

На сайті Білого дому опублікували статті витрат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які, на думку нової адміністрації, були марнотратством і зловживаннями. У повідомленні вказали, що USAID десятиліттями не було підзвітне платникам податків, і що воно направляло величезні суми коштів "на безглузді" та, в багатьох випадках, "шкідливі" проєкти бюрократів практично без нагляду.

До таких витрат Білий дім відніс $1,5, витрачені на "розширення справедливості різноманіття та інклюзії на робочих місцях і в бізнес-спільноті Сербії". Також – $70 000 на DEI musical в Ірландії.

Також, на думку адміністрації Дональда Трампа, марними витратами були:

2,5 млн доларів на електротранспорт у В'єтнамі

47 000 доларів на трансгендерну оперу в Колумбії

32 000 на трансгендерну комічну книгу в Перу

2 млн доларів на зміну статі та ЛГБТ-активізм у Гватемалі

6 млн доларів для фінансування туризму Єгипту

"Сотні тисяч доларів для неприбуткових організацій, пов'язаних з визнаними терористичними організаціями – навіть після того, як генеральний директор розпочав розслідування", – зазначили в повідомленні.

Також до марних витрат віднесли мільйони для EcoHealth Alliance, який пов'язаний з дослідженнями в уханській лабораторії, "сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії", фінансування "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються і сотні мільйонів для фінансування "зрошувальних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані".

"Список буквально можна продовжувати і продовжувати – і все це відбувалося десятиліттями. При президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання зараз припинилися", – заявили на сайті.