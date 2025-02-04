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Маркарова: активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа

Пані посол зазначила, що це займає певний час.

Маркарова: активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа
Оксана Маркарова
Фото: unn.ua

Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президента Зеленського та президента Трампа.

Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" сказала пані посол України в США Оксана Маркарова.

На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України [у команді нового президента США - ред.] набагато більше, ніж в інших країн".

Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

  • Нещодавно Трамп заявив, що хоче укласти угоду, згідно з якою Україна отримає військову допомогу від США в обмін на рідкісноземельні метали.
  • Тим часом спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я.
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