Маркарова: активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа

Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президента Зеленського та президента Трампа.
Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" сказала пані посол України в США Оксана Маркарова.
На запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова відповіла: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України [у команді нового президента США - ред.] набагато більше, ніж в інших країн".
Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.
- Нещодавно Трамп заявив, що хоче укласти угоду, згідно з якою Україна отримає військову допомогу від США в обмін на рідкісноземельні метали.
- Тим часом спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я.