«Тиск на місцеве самоврядування»: чому виписують штрафи мерам Львівщини і як у СІЗО опинився мер Ірпеня

Одночасно відбуваються події в регіонах, які самі мери-фігуранти також називають «прибиранням інакомислячих» і підготовкою до виборів.

Минулого тижня і сам Віталій Кличко виступив із заявами про тиск на нього центральної влади: він звинуватив нового голову КМВА у спробі узурпувати владу в столиці і зауважив , що правоохоронці тиснуть численними справами на міську владу за надуманими підставами.

Головою Асоціації міст України є мер Києва Віталій Кличко. Організація об'єднує голів понад тисячі громад і дійсно активно адвокатує інтереси місцевого самоврядування на державному рівні. А засідання Асоціації іноді називають своєрідним клубом політиків, незалежних від центру.

«Мова, зокрема, про порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами проти голів невеликих громад», — зазначено в офіційному зверненні правління Асоціації до голови держави.

Кінець січня відзначився рядом гучних подій за участю міських голів невеликих громад України. Підозри в розкраданнях на закупівлях, справа ДБР, а останнє — серія штрафів, виписаних очільникам міст Львівської області за зрив мобілізаційного плану. В Асоціації міст України, яка об'єднує міських голів, у цих подіях вбачають не випадкові епізоди, а системний тиск на самоврядування.

Мер Дрогобича: «Військком сказав, що йому дали такий наказ»

Міські голови Дрогобича, Борислава, Трускавця, селищ Східниця та Меденичі у Львівській області отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК за невиконання мобілізаційних завдань. Про це днями розказав мер Дрогобича Тарас Кучма, якого обурило ставлення місцевого ТЦК до нього.

Фото: facebook/Тарас Кучма Мер Дрогобича Тарас Кучма під час прощання з полеглими героями – захисниками України

Спершу міського голову Дрогобича зобов'язали з'явитися в місцевий ТЦК 22 січня, коли в місті були заходи з нагоди Дня Соборності. А пізніше того самого дня Тарас Кучма зустрічав з громадою полеглого героя. Наступного дня з ТЦК направили листа вже до поліції, щоб ті доправили мера до військкома. Коли Кучма з'явився до центру комплектації (27 січня), йому там виписали протокол про накладення адмінштрафу на 34 тис. грн за невиконання мобілізаційного завдання. Схожі історії зі штрафами за план мобілізації і в інших містах Львівщини.

Річ у тому, що зміни до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» дійсно передбачають відповідальність керівників та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування за виконання планів мобілізаційного завдання. Під час воєнного стану адмінштрафи за порушення правил військового обліку й законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть становити 34–59,5 тис. грн. Тому сам факт відповідальності і штрафу законний.

Але міські голови не погоджуються з тим, що саме вони мають відповідати за план мобілізації. «Усі, хто міг служити, вже служать. Інші ховаються, або хворі, або за кордоном. Як саме я маю доправляти людей в ТЦК?!» — обурюється Тарас Кучма в розмові з LB.ua. І він вказує на РВА (районна військова адміністрація): а що вони роблять для мобілізації?

«Це РВА стимулювала міського військкома до дій щодо мене. А той людина нова, він прямо сказав мені: “Я отримав наказ і виконую його”», — розказує Кучма.

Фото: facebook/Тарас Кучма Тарас Кучма

Дрогобицький голова не погоджується зі штрафом і запевняє, що буде оскаржувати його в суді. Він стверджував LB.ua, що такі дії ТЦК щодо нього й інших міських голів — це тиск, аби прибрати інакомислячих. «Усі РВА вже перетворилися в передвиборчі штаби. Це просто гидко, що в них на умі вже самі вибори. Хлопці, у нас щодня привозять загиблих побратимів, давайте спершу закінчимо війну, а потім будемо думати про вибори», — обурюється Тарас Кучма.

Арешт за дрони для ЗСУ

Міський голова Нетішина Хмельницької області Олександр Супрунюк також постраждав «через ЗСУ»: у грудні минулого року йому висунули підозру в службовій недбалості у справі про закупівлю дронів за завищеними цінами. Цю історію Асоціація міст теж вважає частиною тиску на мерів.

Нетішинського міського голову відсторонили від виконання посадових обов'язків, на час досудового розслідування запобіжним заходом йому визначили домашній арешт. Сам Олександр Супрунюк від початку справи називає її безпідставною і створеною задля тиску на міську владу. Фактично мова про три закупівлі FPV-дронів сукупно на 16,4 млн грн, які здійснив виконком Нетішинської міськради.

Фото: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради Мер Нетішина Олександр Супрунюк

Договори уклали з ТОВ «Дроніка», яке створили за пару місяців до першої угоди з Нетішином і яке постачає дрони дуже невеликими партіями маленьким громадам. У матеріалах слідства вказано, що БпЛА не відповідали заявленій комплектації, зокрема, відеокамери були низької якості. Це знижувало собівартість виробництва, і накрутка на кожному дроні, за версією слідства, становила від 4 до 7,5 тис. грн. Якщо вину міського очільника доведуть, йому загрожують п'ять років позбавлення волі.

Днями Супрунюку продовжили домашній арешт до 4 березня. Сам мер Нетішина впевнений, що мета справи — знищити місцеве самоврядуванні. «Політично мотивовану справу порушили, щоб зробити місцеве самоврядування маріонеткою ХАЕС і президентської вертикалі», — заявив Супрунюк. Нагадаємо, в Нетішині розташована Хмельницька атомна електростанція, яка є основним місцем роботи містян. 2023 року в місті створили МВА. 31 січня на сесії Нетішинської міськради депутати звільнили заступницю міського голови Оксану Латишеву, і цей факт мер також пов'язує з тиском сил, які представляють ХАЕС.

Нова боротьба за Ірпінь

Найгучнішою зі справ проти мерів може стати арешт міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. Він очолив Ірпінь 2020 року, коли представляв партію «Нові обличчя» одіозного ексмера міста Володимира Карплюка. До цього був його заступником і другом. Майже рік тому відрікся від партії Карплюка, заявивши про розбіжності з головою партії в баченні міста.

У кінці січня Олександра Маркушина затримало ДБР у справі про незаконний виїзд за кордон. А сам ірпінський голова вже пов'язує цей арешт з тиском на владу міста і реваншем сил Карплюка.

Фото: Cуспільне/Дар'я Григоренко Міському голові Ірпеня Олександру Маркушину обирають запобіжний захід, Київ, 24 січня 2025 р.

24 січня міського голову Ірпеня Печерський суд відправив під варту з можливістю внесення 30 млн грн застави. Маркушина звинувачують у тому, що в серпні 2022 року він виїжджав за кордон: через військову адміністрацію оформив поїздку в системі «Шлях» як волонтерську, але фактично гуманітарної допомоги не привозив, а перебував у Італії з особистою метою. Мер звинувачення відкидає і посилається на те, що вирушав за кордон на день народження дворічного сина, єдиним опікуном якого є, і що має право на виїзд. Маркушин їздив разом з Карплюком, і начебто саме відео, зняте ним, стало одним з доказів для правоохоронців.

Маркушину оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), за якою карають позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади. До слова, саме за цією статтею свого часу висунули підозру і затримали нардепа від СН Олександра Дубінського. Обвинувальний акт у його справі ДБР нещодавно передало до суду, а сам нардеп весь час перебуває під вартою.

Суд також відсторонив Маркушина від посадових обов'язків. Міський голова Ірпеня заявив, що затримали його, аби рейдерськи захопити міськраду в інтересах певних забудовників. Зокрема, арештували посадовця за кілька днів до анонсованої сесії Ірпінської ради, на якій мали приймати рішення про скасування оренди землі під будівлями, до яких причетний Карплюк.

Містяни кілька разів збиралися на віче підтримати мера Маркушина. А в самій міськраді розгортається боротьба між різними групами впливу.

Зазвичай за відсутності міського голови його обов'язки у виконкомі ради делегують заступнику з питань виконавчої влади. А в міськраді — секретарю ради. Секретар має право скликати сесію, формувати порядок денний і проводити голосування. Прикладів такої роботи в Україні немало (найвідоміший — Ігор Терехов у Харкові після смерті мера Кернеса). І в Ірпінській раді за цю функцію взялася секретар міськради Анжела Макеєва (обрана в раду від СН). Вона начебто перенесла анонсовану раніше сесію на 3 лютого, але сесія не відбулася. За даними активістів — бо немає депутатів, які підтримують її. Водночас Макеєва провела того дня засідання виконкому ради, де слухали бюджетні питання.

Фото: facebook/Анжела Макеєва Анжела Макеєва проводить засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Маркушин і його адвокати наголошують, що головування Макеєвої в раді взагалі незаконне, оскільки міський голова Маркушин 24 січня відсторонив її від виконання обов'язків секретаря міськради на час службового розслідування щодо неї.

Що відбувається в міськраді зараз, дізнатися неможливо: у пресцентрі ради нам не змогли надати інформацію, а приймальня мера працює виключно як його особиста медіаслужба.

Учора, 3 лютого, Київський апеляційний суд розглянув оскарження запобіжного заходу, який спершу обрали Маркушину. Тепер мер Ірпеня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом замість СІЗО. Але відсторонення від посади лишається чинним.