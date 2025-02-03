Білий дім: Дональд Трамп найближчими днями поговорить з Сі Цзіньпіном

Протягом наступних кількох днів президент США Дональд Трамп розмовлятиме з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Лівітт.
Очікується, що розмова відбудеться незабаром після того, як Трамп погрожував ще більше підвищити мита на китайські товари і висловив обурення через хімічні речовини, пов’язані з фентанілом, які надходять з країни, а також діяльність Китаю щодо Панамського каналу.
- Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
- Американські імпортери сплачуватимуть збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.