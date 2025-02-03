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Білий дім: Дональд Трамп найближчими днями поговорить з Сі Цзіньпіном

Раніше Трамп погрожував ще більше підвищити тарифи на китайські товари.

Білий дім: Дональд Трамп найближчими днями поговорить з Сі Цзіньпіном
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Протягом наступних кількох днів президент США Дональд Трамп розмовлятиме з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Лівітт.

Очікується, що розмова відбудеться незабаром після того, як Трамп погрожував ще більше підвищити мита на китайські товари і висловив обурення через хімічні речовини, пов’язані з фентанілом, які надходять з країни, а також діяльність Китаю щодо Панамського каналу.

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  • Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
  • Американські імпортери сплачуватимуть збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%. 
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